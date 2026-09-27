В Кремле отреагировали на анонсы Минфина и Минэкономразвития о росте фискальной нагрузки, появившихся сразу после завершения избирательной кампании. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ответил на вопрос о том, как череда финансовых инициатив отразится на уровне доверия граждан к институтам власти.

Песков переадресовал кабмину вопрос о влиянии роста налогов на доверие к власти. Видео © Telegram / Юнашев LIVE

Журналист Кремлёвского пула Александр Юнашев напомнил представителю главы государства о прежних обещаниях чиновников. До голосования члены кабинета министров публично уверяли население в отсутствии любых намерений корректировать действующую систему платежей.

Песков предпочёл дистанцироваться от спорных решений исполнительной вертикали. Он подчеркнул, что обсуждение подобных инициатив находится вне зоны прямой ответственности президентской администрации.

«Это скорее тема больше правительственная. Экономический блок работает над бюджетом. И, конечно, пояснения в ходе работы над бюджетом лучше давать оттуда», — заявил пресс-секретарь президента.

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