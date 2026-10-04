Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 4 октября, 13:06

Песков: Планирующие сокрушительный удар по России заплатят свою цену

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Те, кто считает возможным вынашивать планы по нанесению России сокрушительного удара, заплатят за это свою цену. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в комментарии журналисту ИС «Вести» Павлу Зарубину.

«Те, кто посчитает возможным вынашивать планы по нанесению сокрушительного удара России, заплатят за это свою цену, то, что сейчас платит Украина», — сказал представитель Кремля.

Песков: Предупреждение России о защите Калининграда не является угрозой
Песков: Предупреждение России о защите Калининграда не является угрозой

Ранее Life.ru сообщал, что Песков предупредил страны у границ России о последствиях размещения западного оружия. Представитель Кремля заявил, что подобные шаги, по мнению Москвы, не повысят безопасность этих государств, а приведут к росту напряжённости. Он также назвал такие решения фактором дальнейшей эскалации.

Главные решения российского руководства и события внутренней политики — в разделе «Политика России» на Life.ru.

BannerImage
Александра Мышляева
  • Новости
  • Дмитрий Песков
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar