Те, кто считает возможным вынашивать планы по нанесению России сокрушительного удара, заплатят за это свою цену. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в комментарии журналисту ИС «Вести» Павлу Зарубину.

«Те, кто посчитает возможным вынашивать планы по нанесению сокрушительного удара России, заплатят за это свою цену, то, что сейчас платит Украина», — сказал представитель Кремля.

Ранее Life.ru сообщал, что Песков предупредил страны у границ России о последствиях размещения западного оружия. Представитель Кремля заявил, что подобные шаги, по мнению Москвы, не повысят безопасность этих государств, а приведут к росту напряжённости. Он также назвал такие решения фактором дальнейшей эскалации.