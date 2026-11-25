Россия благодарна Белоруссии за содействие контактам с Украиной с самого начала конфликта, а также за помощь в проведении гуманитарных операций. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью белорусскому телеканалу «Первый информационный».

Представитель Кремля отдельно отметил роль президента Белоруссии Александра Лукашенко, подчеркнув, что Минск создавал благоприятные условия для организации первых контактов Москвы с представителями Киева.

«Вклад президента Белоруссии трудно переоценить. Действительно, Белоруссия создаёт самые комфортные отношения — и создавала в самом начале — самые комфортные условия для начала контактов с украинцами, с представителями киевского режима», — сказал Песков.

Он также добавил, что белорусская сторона продолжает участвовать в гуманитарных процессах. Москва высоко ценит эту помощь и благодарна Минску за содействие.

«И сейчас в ходе выполнения всех гуманитарных операций так или иначе Белоруссия оказывает содействие, мы очень благодарны за это», — подчеркнул пресс-секретарь российского лидера.

Ранее Белоруссия неоднократно выступала площадкой для российско-украинских контактов, а также участвовала в организации обменов пленными и телами погибших. Минск продолжает оказывать содействие гуманитарным мероприятиям между сторонами.