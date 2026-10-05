Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 5 октября, 12:42

Песков подтвердил переговоры с США о сотрудничестве в энергетике

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Россия и США обсуждают возможность взаимодействия в энергетической сфере. Эта тема поднимается в ходе контактов представителей двух стран, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Действительно, в ходе разговоров с американскими визави поднимается тема возможного взаимодействия и сотрудничества в энергетической сфере», — сказал представитель Кремля.

«‎Видит катастрофу»: Почему Мерц прямо из Киева попросил Путина о переговорах
«‎Видит катастрофу»: Почему Мерц прямо из Киева попросил Путина о переговорах

Ранее Life.ru писал, что США пока увязывают развитие экономического сотрудничества с Россией с украинским урегулированием. При этом контакты между Москвой и Вашингтоном продолжаются.

Больше новостей о международных рынках, энергетике и экономических отношениях государств — в разделе «Мировая экономика» на Life.ru.

BannerImage
Анастасия Никонорова
  • Новости
  • Дмитрий Песков
  • США
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar