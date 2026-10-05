Песков подтвердил переговоры с США о сотрудничестве в энергетике

Россия и США обсуждают возможность взаимодействия в энергетической сфере. Эта тема поднимается в ходе контактов представителей двух стран, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Действительно, в ходе разговоров с американскими визави поднимается тема возможного взаимодействия и сотрудничества в энергетической сфере», — сказал представитель Кремля.

Ранее Life.ru писал, что США пока увязывают развитие экономического сотрудничества с Россией с украинским урегулированием. При этом контакты между Москвой и Вашингтоном продолжаются.