«Видит катастрофу»: Почему Мерц прямо из Киева попросил Путина о переговорах
Сезгин связал рост призывов ЕС к переговорам с РФ с тяжёлым положением Киева
Фридрих Мерц. Обложка © X / _FriedrichMerz
В странах Евросоюза всё активнее звучат призывы вернуться к переговорам с Россией по украинскому урегулированию. Причины такой дипломатической активности РИА «Новости» объяснил руководитель турецкого Центра изучения кризисов в Европе Ниджат Сезгин после обращения канцлера Германии Фридриха Мерца к президенту РФ Владимиру Путину из Киева.
«Европейские лидеры начинают обращаться к Москве с просьбой о возобновлении переговоров, поскольку видят катастрофическую для Киева ситуацию», — заявил эксперт.
По его оценке, дело не только в положении Украины на линии боевых действий. Европейские государства одновременно сталкиваются с растущей нагрузкой и рисками, связанными с продолжением конфликта.
На этом фоне, считает Сезгин, в ЕС пытаются найти возможности для возвращения к обсуждению мирного урегулирования. Если положение Киева останется тяжёлым, дипломатическая активность европейских стран будет усиливаться, прогнозирует он.
Ранее Life.ru сообщал, что президент Словакии Петер Пеллегрини призвал Европу активнее искать путь к прямому диалогу с Россией. По его мнению, дипломатические контакты должны быть направлены на поиск политического урегулирования конфликта. А Мерц 4 октября во время поездки к Зеленскому в Киев с необъявленным визитом обратился к Путину и призвал к переговорам после прекращения огня.
Главные решения европейских лидеров и международная дипломатия — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.