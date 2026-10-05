Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 5 октября, 11:18

«‎Видит катастрофу»: Почему Мерц прямо из Киева попросил Путина о переговорах

Сезгин связал рост призывов ЕС к переговорам с РФ с тяжёлым положением Киева

Фридрих Мерц. Обложка © X / _FriedrichMerz

Фридрих Мерц. Обложка © X / _FriedrichMerz

В странах Евросоюза всё активнее звучат призывы вернуться к переговорам с Россией по украинскому урегулированию. Причины такой дипломатической активности РИА «Новости» объяснил руководитель турецкого Центра изучения кризисов в Европе Ниджат Сезгин после обращения канцлера Германии Фридриха Мерца к президенту РФ Владимиру Путину из Киева.

«Европейские лидеры начинают обращаться к Москве с просьбой о возобновлении переговоров, поскольку видят катастрофическую для Киева ситуацию», — заявил эксперт.

По его оценке, дело не только в положении Украины на линии боевых действий. Европейские государства одновременно сталкиваются с растущей нагрузкой и рисками, связанными с продолжением конфликта.

На этом фоне, считает Сезгин, в ЕС пытаются найти возможности для возвращения к обсуждению мирного урегулирования. Если положение Киева останется тяжёлым, дипломатическая активность европейских стран будет усиливаться, прогнозирует он.

Мерц захотел ускорить вступление Украины в ЕС
Мерц захотел ускорить вступление Украины в ЕС

Ранее Life.ru сообщал, что президент Словакии Петер Пеллегрини призвал Европу активнее искать путь к прямому диалогу с Россией. По его мнению, дипломатические контакты должны быть направлены на поиск политического урегулирования конфликта. А Мерц 4 октября во время поездки к Зеленскому в Киев с необъявленным визитом обратился к Путину и призвал к переговорам после прекращения огня.

Главные решения европейских лидеров и международная дипломатия — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • ЕС
  • Украина
  • Фридрих Мерц
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar