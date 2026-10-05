«‎Видит катастрофу»: Почему Мерц прямо из Киева попросил Путина о переговорах

В странах Евросоюза всё активнее звучат призывы вернуться к переговорам с Россией по украинскому урегулированию. Причины такой дипломатической активности РИА «Новости» объяснил руководитель турецкого Центра изучения кризисов в Европе Ниджат Сезгин после обращения канцлера Германии Фридриха Мерца к президенту РФ Владимиру Путину из Киева.

«Европейские лидеры начинают обращаться к Москве с просьбой о возобновлении переговоров, поскольку видят катастрофическую для Киева ситуацию», — заявил эксперт.

По его оценке, дело не только в положении Украины на линии боевых действий. Европейские государства одновременно сталкиваются с растущей нагрузкой и рисками, связанными с продолжением конфликта.

На этом фоне, считает Сезгин, в ЕС пытаются найти возможности для возвращения к обсуждению мирного урегулирования. Если положение Киева останется тяжёлым, дипломатическая активность европейских стран будет усиливаться, прогнозирует он.