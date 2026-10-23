Песков подтвердил продолжение поставок российского дизеля в США

Поставки российского дизельного топлива в США продолжатся на регулярной основе. Первый танкер уже отправился к покупателям, а следом за ним будут направлены новые партии горючего. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Были сообщения из Минэнерго, что первый танкер уже пошёл к своим покупателям, и дальше поставки будут ритмично продолжаться», — заявил представитель Кремля, отвечая на вопрос журналистов.

Возобновление поставок стало возможным после договорённостей Владимира Путина и Дональда Трампа. Американский Минфин выдал специальное разрешение на операции с российским дизельным топливом, включая его транспортировку и импорт в США.