Песков подтвердил продолжение поставок российского дизеля в США
Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru
Поставки российского дизельного топлива в США продолжатся на регулярной основе. Первый танкер уже отправился к покупателям, а следом за ним будут направлены новые партии горючего. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Были сообщения из Минэнерго, что первый танкер уже пошёл к своим покупателям, и дальше поставки будут ритмично продолжаться», — заявил представитель Кремля, отвечая на вопрос журналистов.
Возобновление поставок стало возможным после договорённостей Владимира Путина и Дональда Трампа. Американский Минфин выдал специальное разрешение на операции с российским дизельным топливом, включая его транспортировку и импорт в США.
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