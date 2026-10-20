Российская Федерация сохраняет за собой роль ключевого и стабильного участника глобального сырьевого рынка. В Кремле подтвердили неизменность курса на выполнение обязательств перед международными потребителями, независимо от внешнего давления.

Поводом для заявления стали обнародованные планы Вашингтона пересмотреть правила работы в отношении флота, задействованного в транспортировке углеводородов. Американское профильное ведомство разрабатывает механизмы, позволяющие вернуть судам легальный статус для осуществления перевозок.

«Россия была, есть и будет оставаться надёжным поставщиком энергоресурсов на мировые энергорынки», — подчеркнул официальный представитель Кремля в общении с прессой.

Подобные шаги заокеанских регуляторов аналитики связывают с опасениями дефицита предложения и неконтролируемого роста стоимости барреля на международных площадках. Попытки жесткого ограничения логистики натолкнулись на объективные законы глобальной торговли.

Практика показывает, что изолировать российское сырьё без ущерба для всей системы мировой торговли оказалось невозможно. Текущие манёвры зарубежных финансовых институтов лишь фиксируют вынужденную адаптацию западных контрагентов к реалиям рынка.