Европейские страны перечислили России за различные поставки больше денег, чем предоставили Украине в качестве помощи, и при этом продолжают закупать российские энергоресурсы. Об этом заявил министр финансов США Скотт Бессент в интервью телеканалу NBC News.

«Европейцы дали России больше денег, чем они предоставили Украине. И они продолжают потреблять российские энергоресурсы», — сказал глава американского Минфина.

Отдельно министр прокомментировал решение Вашингтона о временных исключениях из санкционного режима в отношении российского дизельного топлива. По его словам, речь не идёт о полной отмене американских ограничений против Москвы.

«Никакие санкции не были сняты в пятницу. Есть 60-дневный период, за который мы поймём, что происходит. Сняты были ограничения только на дизтопливо», — подчеркнул Бессент.

Ранее Life.ru рассказывал, что Евросоюз с 2022 года потратил на российские энергоресурсы 320,7 миллиарда долларов. Такие данные 12 октября привёл вице-премьер РФ Александр Новак. По его словам, только за девять месяцев 2026 года европейские страны закупили российское топливо на 21,3 миллиарда долларов, несмотря на действующие санкционные ограничения.