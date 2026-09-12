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Регион
Опубликовано 12 сентября, 13:05

Песков: Подвижек по зерновой бирже БРИКС пока нет

Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

Подвижек по теме создания зерновой биржи БРИКС пока нет, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Нет», — ответил он на соответствующий вопрос.

Путин провёл переговоры с премьером Эфиопии на полях саммита БРИКС
Путин провёл переговоры с премьером Эфиопии на полях саммита БРИКС

Ранее сообщалось, что в итоговой Делийской декларации XVIII саммита БРИКС страны объединения призвали отменить экономические, торговые и финансовые ограничения против Кубы в соответствии с резолюциями Генассамблеи ООН. США ввели эти ограничения в 1962 году, и ГА ООН ежегодно принимает резолюции с призывом к их прекращению.

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Анастасия Никонорова
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