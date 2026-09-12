Песков: Подвижек по зерновой бирже БРИКС пока нет

Ранее сообщалось, что в итоговой Делийской декларации XVIII саммита БРИКС страны объединения призвали отменить экономические, торговые и финансовые ограничения против Кубы в соответствии с резолюциями Генассамблеи ООН. США ввели эти ограничения в 1962 году, и ГА ООН ежегодно принимает резолюции с призывом к их прекращению.