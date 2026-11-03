Кремль пока не располагает информацией о том, кто будет представлять Россию на встрече с украинской стороной в Белом доме, которую организует первая леди США Мелания Трамп. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил ТАСС.

«Ничего об этом ещё не известно», — ответил представитель Кремля на вопрос о составе российской делегации.