Песков: Пока неизвестно, кто представит РФ на встрече с Украиной в Белом доме
Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru
Кремль пока не располагает информацией о том, кто будет представлять Россию на встрече с украинской стороной в Белом доме, которую организует первая леди США Мелания Трамп. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил ТАСС.
«Ничего об этом ещё не известно», — ответил представитель Кремля на вопрос о составе российской делегации.
Напомним, 5 ноября Мелания Трамп соберёт представителей России и Украины в Белом доме. Встреча начнётся в 19:00 по московскому времени. Первая леди США намерена выступить с заявлением о прекращении огня в Алёшках Херсонской области. В её офисе подчеркнули, что супруга американского президента лично содействовала организации гуманитарной миссии и достижению договорённостей между сторонами.