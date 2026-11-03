Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал сохранять спокойствие и не обращать внимания на заявления европейских экспертов, которые усмотрели победу Москвы в результатах президентских выборов в Болгарии. Об этом он заявил журналисту кремлёвского пула Александру Юнашеву.

Песков ответил на вопрос журналиста Александра Юнашева по поводу Болгарии. Видео © Telegram / Юнашев LIVE

Поводом для комментария стала реакция на победу Илияны Йотовой во втором туре выборов. Некоторые европейские аналитики поспешили назвать результаты голосования успехом России, предположив, что София теперь может оказаться под влиянием Москвы. Подобные оценки связывают со скептическим отношением Йотовой к поддержке Украины.

«Не надо слушать Фелингера (австрийского экономиста Гюнтера Фридриха, — Прим. Life.ru). Сохраняйте спокойствие. Всё хорошо», — ответил Песков на вопрос Юнашева.