Песков призвал не слушать европейских экспертов после выборов в Болгарии
Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал сохранять спокойствие и не обращать внимания на заявления европейских экспертов, которые усмотрели победу Москвы в результатах президентских выборов в Болгарии. Об этом он заявил журналисту кремлёвского пула Александру Юнашеву.
Песков ответил на вопрос журналиста Александра Юнашева по поводу Болгарии. Видео © Telegram / Юнашев LIVE
Поводом для комментария стала реакция на победу Илияны Йотовой во втором туре выборов. Некоторые европейские аналитики поспешили назвать результаты голосования успехом России, предположив, что София теперь может оказаться под влиянием Москвы. Подобные оценки связывают со скептическим отношением Йотовой к поддержке Украины.
«Не надо слушать Фелингера (австрийского экономиста Гюнтера Фридриха, — Прим. Life.ru). Сохраняйте спокойствие. Всё хорошо», — ответил Песков на вопрос Юнашева.
Ранее Life.ru сообщал, что австрийский общественный деятель Гюнтер Фелингер назвал победу Илияны Йотовой на выборах в Болгарии успехом Владимира Путина. Он заявил, что российский лидер якобы «захватил Болгарию». Поводом для такой оценки стала позиция Йотовой, выступающей за восстановление диалога между Евросоюзом и Москвой.