Победа Илияны Йотовой на президентских выборах не приведёт к быстрому изменению внешнеполитического курса Болгарии, считает доцент Финансового университета при Правительстве России Александр Камкин. По его оценке, возможности Софии ограничиваются зависимостью от финансирования ЕС и влияния США.

«Болгария зависит от субсидий Евросоюза и политический класс в большей степени за эти десятилетия сформировался именно под влиянием различных НКО и партийных фондов европейских стран», — объяснил политолог в беседе с «Царьградом».

Позиция Йотовой, по его мнению, предполагает прежде всего отказ от конфронтации и поиск переговорного решения с учётом интересов европейских государств, России и Украины. Именно готовность к нормализации отношений с Москвой позволяет европейским чиновникам называть болгарского лидера пророссийским политиком.

Однако попытки смягчить курс в отношении России не означают готовности болгарского правительства открыто выступить против Евросоюза. В ближайшем будущем эксперт ожидает от Софии двойственной позиции, подобной той, которую ранее занимала Венгрия.

Напомним, Илияна Йотова победила во втором туре президентских выборов в Болгарии, состоявшемся 1 ноября: после обработки 99,95% протоколов она получила 57,58% голосов, а её соперник Андрей Гюров — 39,47%.