Москва, Вашингтон и Пекин обсуждают повестку возможной трёхсторонней встречи президента России Владимира Путина, американского лидера Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина. Переговоры могут состояться на полях саммита АТЭС в Китае. Об этом пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил Первому каналу.

«Нет, она согласовывается сейчас», — ответил представитель Кремля на вопрос о том, определены ли темы предстоящих переговоров.