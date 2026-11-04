Песков: Повестка встречи Путина, Трампа и Си согласовывается
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Москва, Вашингтон и Пекин обсуждают повестку возможной трёхсторонней встречи президента России Владимира Путина, американского лидера Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина. Переговоры могут состояться на полях саммита АТЭС в Китае. Об этом пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил Первому каналу.
«Нет, она согласовывается сейчас», — ответил представитель Кремля на вопрос о том, определены ли темы предстоящих переговоров.
Ранее в Кремле сообщили, что согласование возможной встречи Путина, Трампа и Си Цзиньпина может завершиться в ближайшие дни. Дмитрий Песков отметил, что стороны считают такой формат переговоров целесообразным и полезным.