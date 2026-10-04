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Регион
Опубликовано 4 октября, 12:09

Песков: «Повзрослевшая» нейросеть поможет разобрать больше вопросов к Путину

Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

Нейросеть в этом году позволит обработать ещё больше обращений россиян в рамках подготовки к прямой линии президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По его словам, подготовка к традиционному общению президента с гражданами уже началась. Искусственный интеллект продолжат использовать для анализа поступающих вопросов.

«[Нейросеть] существенно повзрослела, и она позволит обрабатывать ещё большее количество обращений граждан», — сказал Песков журналисту «Вестей» Павлу Зарубину.

Технологии искусственного интеллекта применялись при подготовке прямой линии и ранее. Они помогают систематизировать большой массив обращений и выделять основные темы, с которыми граждане обращаются к президенту.

В 2025 году на программу «Итоги года с Владимиром Путиным» поступило более двух миллионов обращений. Вопросы принимались по телефону, через СМС, соцсети, сайт и цифровые платформы.

Путин поручил просчитать риски от повсеместного внедрения ИИ
Путин поручил просчитать риски от повсеместного внедрения ИИ

Ранее Life.ru сообщал, что Путин поручил Правительству создать единый массив данных для развития российского искусственного интеллекта. Инициатива предполагает формирование инфраструктуры, которая позволит отечественным ИИ-системам получать больше качественных данных для обучения и работы.

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Александра Мышляева
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