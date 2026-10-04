Песков: «Повзрослевшая» нейросеть поможет разобрать больше вопросов к Путину

Нейросеть в этом году позволит обработать ещё больше обращений россиян в рамках подготовки к прямой линии президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По его словам, подготовка к традиционному общению президента с гражданами уже началась. Искусственный интеллект продолжат использовать для анализа поступающих вопросов.

«[Нейросеть] существенно повзрослела, и она позволит обрабатывать ещё большее количество обращений граждан», — сказал Песков журналисту «Вестей» Павлу Зарубину.

Технологии искусственного интеллекта применялись при подготовке прямой линии и ранее. Они помогают систематизировать большой массив обращений и выделять основные темы, с которыми граждане обращаются к президенту.

В 2025 году на программу «Итоги года с Владимиром Путиным» поступило более двух миллионов обращений. Вопросы принимались по телефону, через СМС, соцсети, сайт и цифровые платформы.

Ранее Life.ru сообщал, что Путин поручил Правительству создать единый массив данных для развития российского искусственного интеллекта. Инициатива предполагает формирование инфраструктуры, которая позволит отечественным ИИ-системам получать больше качественных данных для обучения и работы.