Песков поздравил россиян с Днём отца и заявил, что быть папой — большое счастье

Дмитрий Песков поздравил российских отцов с праздником, который в этом году отмечается 18 октября. Пресс-секретарь президента назвал отцовство большим счастьем и огромной ответственностью. Об этом он говорил с журналистами на дне открытых дверей «Ру.ТВ кидс».

«Я поздравляю всех отцов. Я сам отец не единожды, у меня много детей. Отцовство — это великолепное чувство, но при этом — огромная ответственность», — сказал Песков.

По его словам, отец во многом влияет на формирование характера ребёнка и закладывает фундамент знаний. Песков также связал особую атмосферу, в которой растут российские дети, с традиционными семейными ценностями страны. Отдельно представитель Кремля высказался о поддержке детских талантов. Он считает, что каждому ребёнку важно помочь раскрыть способности, научиться новому и найти возможность проявить себя в творчестве.

«Но очень важно детям помочь, научить их, дать им путёвку в жизнь», — пояснил Песков, приветствуя появление новых форматов для такой работы.

Ранее Life.ru рассказывал, какие пособия и льготы доступны отцам в России. Юрист Людмила Айвар объяснила, в каких случаях мужчины могут получать выплаты на детей, оформлять отпуск по уходу и пользоваться налоговыми вычетами.