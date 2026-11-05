Песков призвал не связывать условия дизельной сделки с итогами выборов в США
Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru
Условия дизельной сделки не стоит связывать с итогами промежуточных выборов в США. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя данные СМИ о якобы смене курса танкерами, которые следовали в Штаты.
«Связи с выборами здесь усматривать не стоит. Это однозначно», — сказал представитель Кремля.
Также Дмитрий Песков отказался обсуждать данные о смене курса танкерами с российским дизелем, предназначенным для американского рынка. По словам пресс-секретаря президента РФ, коммерческие нюансы не могут быть публичными.