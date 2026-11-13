Россия призывает США и европейские страны оказать давление на Киев, чтобы добиться проведения гуманитарной миссии в Константиновке ДНР. Речь идёт о возможности вывезти из города 400–500 мирных жителей, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, Москва предлагает повторить опыт гуманитарной операции в Алёшках. Жители Константиновки должны получить возможность безопасно покинуть населённый пункт и самостоятельно выбрать, куда отправиться дальше — в Россию или на Украину. Для этого необходимо разминировать подъездные пути и обеспечить безопасность эвакуации.

«И здесь мы призываем и США, и европейцев, если правы утверждения, что они стремятся к миру, оказать влияние на украинскую сторону и сподвигнуть её на то, чтобы эту миссию провести», — подчеркнул представитель Кремля.

С инициативой проведения операции 12 ноября выступил президент России Владимир Путин на встрече с американскими переговорщиками Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Глава государства заявил, что российская сторона готова обеспечить безопасность миссии, а для разминирования территории потребуется пять суток.

По итогам переговоров помощник президента Юрий Ушаков сообщил о договорённости начать подготовку гуманитарной акции совместно с американскими представителями. К её проведению также предложили привлечь уполномоченных по правам человека России и Украины и иностранных журналистов.