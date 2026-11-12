Россия готова без промедления приступить к разминированию Константиновки в ДНР. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков по итогам переговоров в Кремле.

По его словам, работы могут начаться после подготовки гуманитарной операции, направленной на оказание помощи местному населению.

«Мы предложили иностранцам понаблюдать», — добавил он.

Ранее Life.ru сообщал, что Владимир Путин предложил организовать гуманитарную миссию в Константиновке по примеру операции в Алёшках Херсонской области. По словам президента, для разминирования территории российским специалистам потребуется пять суток. Подготовку миссии он предложил поручить уполномоченным по правам человека России и Украины.