Инициативу о введении ответственности за публикацию сведений о последствиях атак беспилотников должны обосновать профильные специалисты. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Здесь должны специалисты, наверное, если действительно вносятся такие инициативы, то они должны аргументироваться со стороны специалистов», — сказал представитель Кремля.

Напомним, 26 ноября группа сенаторов внесла в Госдуму пакет законопроектов об ответственности за незаконное распространение информации о последствиях атак БПЛА. За первое нарушение гражданам предлагают назначать штраф от 30 до 50 тысяч рублей, за повторное — вплоть до трёх лет лишения свободы. При наступлении тяжких последствий максимальный срок может составить пять лет.