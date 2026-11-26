В Госдуму внесли законопроект об уголовном наказании за незаконное распространение сведений об ударах по объектам на территории РФ. Инициатива группы сенаторов предполагает лишение свободы на срок до пяти лет.

Парламентарии предложили дополнить УК РФ статьёй 280.5, которая будет применяться в условиях вооружённого конфликта или контртеррористической операции. Под её действие подпадут данные о результатах применения противником беспилотников, ракетного, авиационного и артиллерийского вооружения, а также о размещении военной техники и объектов. Поправки затронут и разглашение информации о последствиях терактов, диверсий и покушений на жизнь государственных и общественных деятелей, сотрудников правоохранительных органов.

Основанием для возбуждения уголовного дела станет наличие административного наказания за аналогичное нарушение либо судимости по новой статье. В качестве санкций предусмотрены штраф от 100 до 300 тысяч рублей, принудительные работы на срок до трёх лет, арест на четыре — шесть месяцев или лишение свободы на три года.

Если деяние повлечёт смерть по неосторожности, причинение вреда здоровью или массовые нарушения общественного порядка, максимальный срок заключения увеличится до пяти лет. В таком случае привлекать виновных к ответственности смогут независимо от наличия предыдущих наказаний. Расследование подобных дел планируют поручить Следственному комитету.

Одновременно сенаторы подготовили изменения в КоАП РФ для тех, кто совершил нарушение впервые и чьи действия не содержат признаков преступления. Гражданам будет грозить штраф от 30 до 50 тысяч рублей, должностным лицам — от 100 до 200 тысяч, организациям — от 300 до 500 тысяч. Иностранцев и лиц без гражданства, помимо денежного взыскания, предлагается выдворять за пределы страны.

Сопутствующие поправки разработаны к законам о СМИ и защите информации. Согласно инициативе, размещать соответствующие материалы в прессе и интернете разрешат только в случаях, прямо предусмотренных законодательством.

Напомним, в ряде регионов уже действуют собственные ограничения. Так, 6 ноября в Рязани полицейские установили личность 17-летнего подростка, выложившего в Сеть кадры последствий атаки беспилотников. Записи впоследствии появились на украинских интернет-ресурсах. Несовершеннолетний признал вину, к ответственности планировали привлечь как его самого, так и родителей. Местное законодательство предусматривает для граждан штраф от трёх до пяти тысяч рублей, а для организаций — от 750 тысяч до миллиона. При повторном нарушении размер взыскания увеличивается.