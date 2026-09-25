Песков: Путин 25 сентября совершит поездку в один из регионов России

Президент России Владимир Путин в четверг, 25 сентября, совершит рабочую поездку в один из регионов страны. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Представитель Кремля не стал раскрывать, куда именно отправится президент. По его словам, подробности программы станут известны уже после начала поездки.

«У президента Путина в графике сегодня региональная поездка. Мы традиционно их так не анонсируем, по понятным причинам. Будем давать, что называется, по факту», — сказал Песков.

О скорых поездках главы государства по России в Кремле предупреждали ещё 13 сентября. Тогда Песков после зарубежной программы президента заявил, что следующие рабочие маршруты будут связаны с российскими регионами.

Ранее Life.ru писал, что в начале сентября Путин работал во Владивостоке, где провёл совещание по развитию Дальнего Востока и принял участие в Восточном экономическом форуме. В рамках региональной программы президент также дал старт новым предприятиям и провёл ряд рабочих и международных встреч.