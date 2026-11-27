Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп не обсуждали кандидатуру нового посла РФ в Вашингтоне во время переговоров в китайском Шэньчжэне 19 ноября. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Нет, этот вопрос не обсуждался», — сказал он.

Предыдущий посол России в Соединённых Штатах Александр Дарчиев умер в Москве 11 ноября. Дипломату было 66 лет.

Дарчиев возглавил российское посольство в Вашингтоне в марте 2025 года. До этого он с 2014 по 2021 год работал послом России в Канаде, а также руководил департаментом Северной Америки МИД РФ.

Ранее Life.ru сообщал, что причиной смерти Александра Дарчиева стало хроническое заболевание. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.