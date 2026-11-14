Посол России в США Александр Дарчиев продолжал работать практически круглосуточно, несмотря на тяжёлое хроническое заболевание. Дипломат никогда не жаловался на болезнь и до последних дней добросовестно выполнял свои обязанности. Об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала Zvezdanews.

«У меня было такое ощущение, что он действительно работает 24 часа в сутки», — поделилась воспоминаниями Захарова.

По её словам, даже серьёзные проблемы со здоровьем не заставляли Дарчиева отступать от профессионального долга. Представитель МИД подчеркнула, что посол всегда сохранял высокую работоспособность и ответственное отношение к службе.

«Ни разу, никогда он не пасовал перед этим недугом и всегда с честью, высокопрофессионально выполнял и свои обязанности, и свой долг. Это было настоящее служение», — отметила дипломат.

Захарова назвала Дарчиева профессионалом высочайшего класса, глубоко знавшим своё дело. Она добавила, что он стал наставником для огромного количества молодых дипломатов, помогал им осваивать профессию и передавал собственные принципы работы. По её словам, коллеги навсегда сохранят его неповторимый профессиональный стиль.

Александр Дарчиев скончался 11 ноября в Москве в возрасте 66 лет. Причиной смерти стало хроническое заболевание. С марта 2025 года он возглавлял российское посольство в Вашингтоне, а ранее представлял Россию в Канаде и руководил профильными департаментами МИД.

Ранее Life.ru сообщал, что 14 ноября в Москве состоялась церемония прощания с Александром Дарчиевым. Она прошла в Центральной клинической больнице № 1 Управления делами президента. Проводить дипломата в последний путь пришли его родственники, коллеги, помощник президента Юрий Ушаков и заместители главы МИД Сергей Рябков и Александр Панкин.

Кроме того, Life.ru рассказывал о реакции Госдепартамента США на смерть российского посла. Американское внешнеполитическое ведомство выразило соболезнования семье Дарчиева. В Вашингтоне приспустили государственные флаги у здания российской дипмиссии, куда начали приносить цветы.