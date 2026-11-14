Помощник президента РФ Юрий Ушаков поделился воспоминаниями об Александре Дарчиеве, возглавлявшем российское посольство в Вашингтоне. Во время церемонии прощания он высоко оценил профессиональные качества покойного дипломата и назвал его одним из ведущих отечественных экспертов по США. Об этом сообщает ТАСС.

Ушаков отметил, что Дарчиев умел добиваться высокого качества работы, не стремясь при этом оказаться в центре внимания. По его словам, коллега всегда действовал уверенно, без лишней публичности.

«Это мой друг, прекрасный человек и, конечно, профессионал высочайшей пробы», — сказал помощник президента.

Говоря о заслугах Дарчиева, Ушаков поставил его в ряд наиболее опытных российских специалистов по американскому направлению. Вместе с тем он признался, что потеря дипломата стала для него личным ударом.

Ранее Life.ru сообщал, что Государственный департамент США выразил соболезнования родным Александра Дарчиева. Российский посол скончался в Москве 11 ноября в возрасте 66 лет. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что причиной смерти стало хроническое заболевание. Дипломат возглавлял российское посольство в Вашингтоне с марта 2025 года.