Песков: Путин не обсуждал досрочное прекращение поставок газа в Европу
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Российский лидер Владимир Путин не рассматривал на заседании комиссии по развитию топливно-энергетического комплекса досрочное прекращения экспорта газа в Европу. Об этом РИА «Новости» рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Представитель Кремля уточнил, что участники совещания не затрагивали такой сценарий. При этом сам Путин во время встречи предупредил о последствиях ограничений на экспорт российских энергоносителей: по его словам, в первую очередь они отразятся на европейцах.
Ранее Владимир Путин заявил, что Россия никогда не ограничивала поставки топлива другим государствам, а решения, повлиявшие на энергетическое сотрудничество, принимали сами европейские лидеры. Глава государства подчеркнул, что Москва не вводила запретов на поставки по собственной инициативе, а ответственность за сложившуюся ситуацию лежит на европейских властях.