Российский лидер Владимир Путин не рассматривал на заседании комиссии по развитию топливно-энергетического комплекса досрочное прекращения экспорта газа в Европу. Об этом РИА «Новости» рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Представитель Кремля уточнил, что участники совещания не затрагивали такой сценарий. При этом сам Путин во время встречи предупредил о последствиях ограничений на экспорт российских энергоносителей: по его словам, в первую очередь они отразятся на европейцах.