Российские компании сохраняют ведущие позиции на мировых энергетических рынках, несмотря на сложную международную обстановку. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил 24 ноября на заседании комиссии по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса (ТЭК) и экологической безопасности.

«Несмотря на сложную геополитическую обстановку, российские компании занимают ведущие позиции на глобальных энергетических рынках», — подчеркнул глава государства.

На том же заседании президент обозначил дальнейшие планы России в энергетической сфере. Москва намерена расширять рынки сбыта своих энергоресурсов и развивать сотрудничество с предсказуемыми и ответственными зарубежными партнёрами.

Кроме того, Путин предупредил о последствиях попыток ограничить экспорт российских энергоносителей в Европу. По мнению главы государства, сокращение поставок отечественной нефти и газа создаст дополнительные проблемы прежде всего для самих европейцев.