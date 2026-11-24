Путин: Попытки ограничить экспорт российских энергоносителей ударят по Европе
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Президент России Владимир Путин предупредил европейские страны о последствиях попыток ограничить поставки российских энергоносителей. По его словам, отказ от отечественного топлива приведёт к сокращению доступных объёмов нефти и газа и создаст дополнительные трудности для самих европейцев.
«Мы видим продолжающиеся попытки ограничить экспорт российских энергоносителей в Европу. Уже не раз отмечал, да сегодня это видно, что называется, и невооружённым глазом, что такие действия имеют серьёзные последствия, но прежде всего для самих европейцев», — заявил глава государства на заседании комиссии по развитию топливно-энергетического комплекса.
Путин добавил, что европейские потребители столкнутся с сокращением поставок российских ресурсов.
«Наших нефти и газа у них будет меньше, а проблем больше», — подчеркнул президент.
Ранее на том же совещании Путин назвал главной задачей на внутреннем топливном рынке обеспечение стабильных поставок и надёжного снабжения потребителей топливом. Президент также подчеркнул необходимость поддерживать устойчивую работу российского топливно-энергетического комплекса.