Президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности РФ результаты трёхсторонних переговоров с американским лидером Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Разумеется, конечно», — ответил представитель Кремля на вопрос о том, обсуждал ли российский президент с членами Совбеза итоги встречи в китайском Шэньчжэне.

Путин находился в Китае 18–19 ноября, где участвовал в саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). На полях мероприятия российский лидер провёл ряд двусторонних встреч, в том числе отдельно переговорил с Трампом и Си Цзиньпином.

Кроме того, главы трёх государств встретились в трёхстороннем формате. Переговоры стали одним из ключевых событий саммита, объединив за одним столом руководителей России, США и Китая.

По итогам встречи лидеры трёх стран приняли совместную декларацию, затрагивающую вопросы международной безопасности, реформирования ООН и энергетического сотрудничества. В частности, Москва, Вашингтон и Пекин подтвердили важность стабильных поставок энергоресурсов.

Ранее Life.ru сообщал, что Путин, Трамп и Си Цзиньпин обсудили реформирование ООН. Российский президент подчеркнул необходимость адаптации международной организации к современным вызовам. Участники саммита также затронули вопросы стратегической стабильности и предотвращения распространения оружия массового уничтожения.