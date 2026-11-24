В Кремле ответили на сообщения о документах Путина для Трампа и Си
Песков: Путин не передавал Трампу и Си Цзиньпину документы в Шэньчжэне
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Президент России Владимир Путин не передавал никаких документов американскому лидеру Дональду Трампу и председателю КНР Си Цзиньпину во время встречи в китайском Шэньчжэне. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Переговоры руководителей трёх держав состоялись 19 ноября на полях саммита АТЭС и продлились около полутора часов. Эта встреча стала первой в истории трёхсторонних переговоров действующих лидеров России, США и Китая.
По итогам саммита стороны приняли совместную Декларацию о мире. В документе закрепили намерения государств сотрудничать в энергетике, реформировать ООН и снижать ядерные риски.
При этом украинский конфликт, несмотря на его обсуждение лидерами, не получил отдельного упоминания в итоговой декларации. Сам Песков ранее объяснял, что урегулирование на Украине не было главной темой трёхсторонних переговоров.
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