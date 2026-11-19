Украинский конфликт не стал центральной темой переговоров лидеров России, Китая и США в Шэньчжэне. Это подтвердил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Нет», — ответил представитель Кремля на вопрос журналистов о том, была ли ситуация на Украине главным предметом обсуждения на трёхстороннем саммите.

Таким образом, украинское урегулирование не заняло центрального места в повестке встречи Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина. При этом Песков не уточнил, сколько времени лидеры уделили этому вопросу и какие именно аспекты конфликта затрагивались в ходе переговоров.