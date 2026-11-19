Председатель КНР Си Цзиньпин назвал встречу с Владимиром Путиным и Дональдом Трампом позитивной и конструктивной. По его словам, переговоры лидеров России, США и Китая принесли значимые результаты.

Такую оценку китайский руководитель дал по итогам первого в истории трёхстороннего саммита, который состоялся 19 ноября в Шэньчжэне. Встреча прошла в государственной резиденции «Цилинь Шаньчжуан» и продолжалась 1 час 29 минут.

Ещё в начале переговоров Си Цзиньпин говорил об их прорывном значении. Китайский лидер призывал крупнейшие державы совместно отвечать на международные вызовы, уважать интересы друг друга и не допускать нарушения красных линий.

Одним из итогов саммита стало принятие совместной Декларации о мире. В документе Россия, США и Китай подтвердили готовность вести диалог по снижению ядерных рисков и предотвращению распространения ядерного оружия. Стороны также подчеркнули, что в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана.

Ещё одним направлением сотрудничества стала энергетика. Три государства намерены увеличить производство и поставки нефтепродуктов, одновременно обеспечивая стабильность энергоснабжения. В декларацию также вошли положения о реформировании ООН и недопустимости злоупотреблений полномочиями Международного уголовного суда.

По завершении переговоров лидеры трёх держав не стали делать совместных устных заявлений перед журналистами. При этом помощник российского президента Юрий Ушаков назвал атмосферу встречи хорошей и сообщил, что подробностями состоявшегося разговора поделится сам Владимир Путин.

Ранее Life.ru опубликовал основные положения Декларации о мире, принятой Россией, США и Китаем по итогам переговоров. Документ охватывает четыре направления: реформу ООН, энергетику, международное правосудие и ядерную безопасность.