Россия, США и Китай обсудили возможное реформирование ООН на трёхстороннем саммите в Шэньчжэне. Об этом Владимир Путин рассказал после переговоров с Дональдом Трампом и Си Цзиньпином.

«Мы все признаем, что это необходимо делать, приспосабливать работу этой универсальной организации к реалиям сегодняшнего дня», — подчеркнул российский президент.

По словам Путина, участники встречи уделили внимание будущему Организации Объединённых Наций с учётом особого положения своих государств. Россия, США и Китай входят в число постоянных членов Совета Безопасности ООН, поэтому вопросы повышения эффективности организации стали одной из тем переговоров.

При этом российский лидер отметил, что содержание беседы в целом мало отличалось от вопросов, затронутых ранее на пленарном заседании. Обсуждение касалось международной безопасности и возможных изменений в работе существующих институтов.

Отдельное внимание Путин, Трамп и Си Цзиньпин уделили предотвращению распространения оружия массового уничтожения, включая ядерное. Глава российского государства сообщил, что стороны рассматривали вопросы безопасности в самом широком смысле.

Ещё одной темой стала свобода судоходства. Лидеры затронули существующие проблемы в этой сфере, а Путин подчеркнул, что Россия выступает за соблюдение международных норм морского права.

Ранее Life.ru сообщал о завершении первой в истории трёхсторонней встречи президентов России и США с председателем КНР. Переговоры стали одним из центральных событий международного саммита в Шэньчжэне.