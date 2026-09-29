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Опубликовано 29 сентября, 09:23

Песков: Путин сегодня примет Додика и премьера Республики Сербской Минича

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis, Wikipedia / Vlada Autonomne Pokrajine Vojvodine

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis, Wikipedia / Vlada Autonomne Pokrajine Vojvodine

Президент РФ Владимир Путин сегодня примет сразу двух государственных деятелей Республики Сербской, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Речь идёт о премьер-министре энтитета в составе Боснии и Герцеговины Саво Миниче и его предшественнике, председателе правящей партии Милораде Додике.

«Сегодня Путин примет <...> Саво Минича и <...> Милорада Додика», — сказал представитель Кремля.

«Россию не остановить»: Додик заявил о победе Москвы в конфликте с Украиной
«Россию не остановить»: Додик заявил о победе Москвы в конфликте с Украиной

Ранее Милорад Додик назвал дружбу с Россией стратегическим выборов Республики Сербской. По словам бывшего лидера энтитета Боснии и Герцеговины, контакты Москвы и Баня-Луки продолжатся на высшем уровне.

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Матвей Константинов
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