Песков: Путин сегодня примет Додика и премьера Республики Сербской Минича
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Президент РФ Владимир Путин сегодня примет сразу двух государственных деятелей Республики Сербской, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Речь идёт о премьер-министре энтитета в составе Боснии и Герцеговины Саво Миниче и его предшественнике, председателе правящей партии Милораде Додике.
«Сегодня Путин примет <...> Саво Минича и <...> Милорада Додика», — сказал представитель Кремля.
Ранее Милорад Додик назвал дружбу с Россией стратегическим выборов Республики Сербской. По словам бывшего лидера энтитета Боснии и Герцеговины, контакты Москвы и Баня-Луки продолжатся на высшем уровне.
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