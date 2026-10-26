Песков: Путин в контакте с новыми членами кабмина, встречи не нужны

Президент России Владимир Путин не планирует проводить специальные встречи с новыми членами правительства. В этом нет необходимости, поскольку глава государства уже постоянно взаимодействует с представителями кабинета министров. Об этом пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил ТАСС.

Отвечая на вопрос о возможных встречах, пресс-секретарь усомнился, что в правительстве вообще есть люди, которым требуется время на знакомство с главой государства. По его словам, Путин и так регулярно контактирует с членами кабинета.