Песков: Путин в контакте с новыми членами кабмина, встречи не нужны
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Президент России Владимир Путин не планирует проводить специальные встречи с новыми членами правительства. В этом нет необходимости, поскольку глава государства уже постоянно взаимодействует с представителями кабинета министров. Об этом пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил ТАСС.
Отвечая на вопрос о возможных встречах, пресс-секретарь усомнился, что в правительстве вообще есть люди, которым требуется время на знакомство с главой государства. По его словам, Путин и так регулярно контактирует с членами кабинета.
Ранее Путин подписал указы о назначении пяти членов правительства. Одновременно в кабмине появилась новая должность, благодаря которой число вице-премьеров увеличилось с десяти до одиннадцати. Изменения коснулись и аппарата правительства. Вместо Дмитрия Григоренко его возглавила бывший первый замминистра финансов Ирина Окладникова, получившая статус вице-премьера. Григоренко покинул кабмин по собственной просьбе.