Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что энергетическая инфраструктура Евросоюза столкнулась с критическими трудностями при формировании запасов топлива. Чиновник подчеркнул, что ситуация остается крайне напряжённой.

По мнению спикера, даже если страны ЕС резко ускорят процесс закачки, объёмы сырья останутся недостаточными. Технически достичь необходимых показателей до прихода холодов уже невозможно.

«Европейцы находятся сейчас в очень сложном положении, об этом неоднократно говорилось. У них проблемы с закачкой подземных хранилищ газа. И даже выйдя на максимальные темпы закачки, они уже не сумеют это сделать до наступления зимы», — отметил представитель Кремля.

Текущая обстановка ставит регион перед угрозой серьёзного энергетического дефицита. Политический курс европейских властей привёл к разрыву логистических цепочек, что теперь напрямую сказывается на безопасности отопительного сезона.

Ещё в конце августа Европу накрыла «зимняя паника» из-за низких запасов газа. Тогда хранилища ЕС были заполнены примерно на 63% против обычных для этого периода 80%, а участники рынка допускали новый скачок стоимости топлива.