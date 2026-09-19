Песков рассказал, что проголосовал на выборах в Госдуму онлайн

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков проголосовал на выборах депутатов Госдумы. Представитель Кремля сделал это онлайн.

«Да. Утром вчера три раза не смог из-за перегрузки. Вечером легко проголосовал», — рассказал Песков ТАСС.

Ранее дистанционно свой голос отдал президент России Владимир Путин. Он заполнил электронный бюллетень на компьютере в рабочем кабинете в Кремле. Онлайн проголосовал и премьер-министр Михаил Мишустин.

В первый день выборов на избирательные участки также пришли зампред Совбеза Дмитрий Медведев, председатель Госдумы Вячеслав Володин и первый вице-премьер Денис Мантуров. Патриарх Кирилл проголосовал в своей рабочей резиденции.

Выборы депутатов Госдумы девятого созыва проходят по всей России в течение трёх дней — с 18 по 20 сентября. В нижнюю палату парламента предстоит избрать 450 депутатов: половину по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам. В выборах по партийным спискам участвуют десять партий.

Одновременно в стране проходят более 2,2 тысячи кампаний различного уровня. В восьми регионах жителей пригласили на прямые выборы глав субъектов, ещё в ряде регионов руководителей определят законодательные собрания. Также избираются региональные парламенты, городские думы, районные и муниципальные советы.

Дистанционное электронное голосование в этом году применяется в 32 регионах на федеральной платформе, Москва использует собственную систему. По данным ЦИК примерно на 16:00 мск 19 сентября, общая явка на выборах приблизилась к 40%, явка на федеральный ДЭГ достигла 80%.

Голосование завершится вечером 20 сентября. После закрытия участков и обработки данных ЦИК начнёт публиковать предварительные результаты выборов.