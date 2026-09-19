Ветеран ВОВ пришёл на избирательный участок в Тамбове на следующий день после 99-летия

Участник Великой Отечественной войны Александр Храмцов в 99 лет лично пришёл на избирательный участок в Тамбове, чтобы принять участие в голосовании. Об этом сообщила избирательная комиссия Тамбовской области.

99-летний ветеран ВОВ лично пришёл проголосовать на выборах в Тамбове. Фото © VK / Избирательная комиссия Тамбовской области

Свой 99-й день рождения почётный гражданин Тамбова отметил накануне. Несмотря на возраст, ветеран решил самостоятельно приехать на участок и отдать свой голос.

Александр Тимофеевич прошёл большой боевой путь. Он награждён орденами Отечественной войны II степени, Красной Звезды и Дружбы народов.

Среди его наград также медали «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и «За доблестный труд в период Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.».

Ранее Life.ru рассказывал о 100-летнем ветеране Великой Отечественной войны Иване Жучкове, который вместе с супругой пришёл на выборы во Фрязино. По словам главы ЦИК Эллы Памфиловой, за свою жизнь он не пропустил ни одного голосования.