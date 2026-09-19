«Вот это настоящий патриотизм»: Россиянин три часа простоял на границе с Эстонией ради участия в выборах

Гражданин России, живущий в эстонской Нарве, три часа простоял в очереди на границе, чтобы приехать в Ивангород и проголосовать на выборах. Об этом рассказала председатель ЦИК РФ Элла Памфилова на брифинге в информационном центре комиссии.

«Это гражданин России. Так случилось, что он живёт в эстонской Нарве. И с раннего утра он отстоял трёхчасовую очередь на границе, чтобы приехать на участок в Ивангороде и проголосовать», — сказала глава Центризбиркома.

Памфилова назвала поступок мужчины примером отношения к избирательному праву и гражданскому долгу.

«Вот что значит для людей выстраданное право прийти проголосовать и желание выбора. Это я на фоне тех, кто валяется на мягких диванах и ворчит, всё ему не так. И лень задницу поднять и выполнить свой гражданский долг», — заявила она.

По словам председателя ЦИК, такое отношение к участию в голосовании является «состоянием души».

«Это сила духа. Вот это и настоящий патриотизм и есть», — добавила Памфилова.

Ранее Life.ru сообщал, что для россиян, проживающих в Эстонии, Латвии, Литве и Польше, организовали десять дополнительных пунктов для голосования на границе. Один из них оборудовали в Ленинградской области, ещё пять — в Псковской и четыре — в Калининградской.