Нейросеть GigaChat помогает организаторам прямой линии Владимира Путина справляться с большим потоком обращений россиян. За минувший год возможности системы заметно расширились, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в беседе с журналистом ИС «Вести» Павлом Зарубиным.

«Нет, мы не утонем [в поступающих вопросах]. Нам помогает технология, GigaChat помогает. Действительно, он очень повзрослел за прошлый год», — отметил Песков.

Представитель Кремля ранее пояснял, что искусственный интеллект позволяет анализировать обращения по темам и регионам, а также определять, к компетенции каких ведомств относятся вопросы.

Накануне Life.ru сообщал о поступлении более 200 тысяч обращений на прямую линию. Больше всего вопросов россияне задавали о социальной политике. Женщины направили 59% обращений, мужчины — 41%.