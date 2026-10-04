Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 4 октября, 14:57

Песков рассказал, зачем Путин попросил папку во время встречи с фракциями

Песков: Путину принесли материалы для разговора за закрытыми дверями

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Президент Владимир Путин во время встречи с руководителями парламентских партий попросил принести из рабочего кабинета материалы, которые понадобились ему для дальнейшего разговора за закрытыми дверями. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналисту ИА «Вести» Павлу Зарубину.

«Президент вспомнил, наверное, о каком-то материале, о котором он хотел поговорить с участниками мероприятия уже за закрытыми дверями. И ему принесли эти материалы», — пояснил представитель Кремля.

По словам Пескова, российский лидер обратился к своему помощнику Алексею Громову. Тот передал просьбу сотруднику безопасности, после чего по рации вызвали нужного помощника.

«Он попросил в данном случае Громова. Громов сказал сотруднику безопасности. И тот в это самое ухо сказал, что нужно помощнику подойти», — рассказал пресс-секретарь президента.

Встреча Путина с руководителями парламентских партий состоялась в Кремле после завершения выборов в Государственную думу IX созыва. В открытой части участники обсудили итоги кампании и дальнейшую работу парламента.

Путин рассчитывает, что главные решения в ГД будут приниматься консолидированно
Путин рассчитывает, что главные решения в ГД будут приниматься консолидированно

Ранее Life.ru рассказывал о встрече Путина с лидерами парламентских партий в Кремле. Формат предусматривал вступительное слово президента и выступления представителей фракций.

Больше новостей о работе президента, парламента и решениях российских властей — в разделе «Политика России» на Life.ru.

BannerImage
Анастасия Никонорова
  • Новости
  • Путин
  • Дмитрий Песков
  • Политика России
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar