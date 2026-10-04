Песков рассказал, зачем Путин попросил папку во время встречи с фракциями
Песков: Путину принесли материалы для разговора за закрытыми дверями
Владимир Путин. Обложка © Life.ru
Президент Владимир Путин во время встречи с руководителями парламентских партий попросил принести из рабочего кабинета материалы, которые понадобились ему для дальнейшего разговора за закрытыми дверями. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналисту ИА «Вести» Павлу Зарубину.
«Президент вспомнил, наверное, о каком-то материале, о котором он хотел поговорить с участниками мероприятия уже за закрытыми дверями. И ему принесли эти материалы», — пояснил представитель Кремля.
По словам Пескова, российский лидер обратился к своему помощнику Алексею Громову. Тот передал просьбу сотруднику безопасности, после чего по рации вызвали нужного помощника.
«Он попросил в данном случае Громова. Громов сказал сотруднику безопасности. И тот в это самое ухо сказал, что нужно помощнику подойти», — рассказал пресс-секретарь президента.
Встреча Путина с руководителями парламентских партий состоялась в Кремле после завершения выборов в Государственную думу IX созыва. В открытой части участники обсудили итоги кампании и дальнейшую работу парламента.
Ранее Life.ru рассказывал о встрече Путина с лидерами парламентских партий в Кремле. Формат предусматривал вступительное слово президента и выступления представителей фракций.
Больше новостей о работе президента, парламента и решениях российских властей — в разделе «Политика России» на Life.ru.