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Опубликовано 30 сентября, 14:49

Путин рассчитывает, что главные решения в ГД будут приниматься консолидированно

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Президент Владимир Путин рассчитывает, что главные решения в Госдуме будут приниматься консолидированно. Соответствующее заявление прозвучало в ходе выступления главы государства на первом заседании нижней палаты парламента IX созыва. Он напомнил, что все присутствующие в зале, вне зависимости от партийной принадлежности, «единомышленники и соратники в главном: в стремлении к успеху, безопасности и процветанию нашего Отечества».

«Конечно, рассчитываю, что и в новом созыве ключевые для страны, для нашего народа решения будут приниматься при солидарной консолидированной поддержке всех парламентских партий и депутатов», — сказал российский лидерю

Путин в речи перед депутатами упомянул подвиг ополченцев Донбасса и героев СВО
Путин в речи перед депутатами упомянул подвиг ополченцев Донбасса и героев СВО

Также в ходе речи Владимир Путин указал на повышенную ответственность «Единой России» как самой большой фракции Думы IX созыва. Глава государства уверен, что депутаты от партии, как и прежде, в своей работе будут следовать демократическим принципам.

Больше новостей о работе парламента, партиях и решениях российских властей — в разделе «Политика России» на Life.ru.

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Матвей Константинов
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