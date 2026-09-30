Путин рассчитывает, что главные решения в ГД будут приниматься консолидированно

Президент Владимир Путин рассчитывает, что главные решения в Госдуме будут приниматься консолидированно. Соответствующее заявление прозвучало в ходе выступления главы государства на первом заседании нижней палаты парламента IX созыва. Он напомнил, что все присутствующие в зале, вне зависимости от партийной принадлежности, «единомышленники и соратники в главном: в стремлении к успеху, безопасности и процветанию нашего Отечества».

«Конечно, рассчитываю, что и в новом созыве ключевые для страны, для нашего народа решения будут приниматься при солидарной консолидированной поддержке всех парламентских партий и депутатов», — сказал российский лидерю

Также в ходе речи Владимир Путин указал на повышенную ответственность «Единой России» как самой большой фракции Думы IX созыва. Глава государства уверен, что депутаты от партии, как и прежде, в своей работе будут следовать демократическим принципам.