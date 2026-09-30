Путин напомнил «Единой России» об особой ответственности в Госдуме

На «Единой России» как крупнейшей фракции Госдумы IX созыва лежит повышенная ответственность за работу парламента. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил на первом заседании нового состава нижней палаты.

«Конечно, повышенная ответственность [в Госдуме нового созыва лежит] на фракции большинства. Уверен, «Единая Россия», как и прежде, будет следовать демократическим принципам, выстраивая диалог с коллегами из других фракций», — сказал президент.

Новый состав Госдумы приступил к работе 30 сентября. Накануне «Единая Россия» сформировала фракцию из 350 депутатов: в неё вошли 349 парламентариев, избранных от партии, и самовыдвиженец Магомед Валихов. Руководителем фракции стал Дмитрий Кобылкин.