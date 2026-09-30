Путин в речи перед депутатами упомянул подвиг ополченцев Донбасса и героев СВО
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Подвиг ополченцев Донбасса 2014 года и героев специальной военной операции, вставших на защиту России, отметили сегодня на первом заседании Госдумы IX созыва. Об этом упомянул и президент Владимир Путин в своём выступлении перед депутатами.
Его слова были встречены аплодисментами со стороны депутатов.
Ранее Life.ru рассказывал, как в Госдуме стоя поприветствовали коллег, участвовавших в специальной военной операции. Напомним, что в девятый созыв были избраны 46 участников и ветеранов СВО. В Креме уже отмечали, что опыт избранных участников СВО будет востребован при подготовке законодательных инициатив.
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