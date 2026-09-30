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Опубликовано 30 сентября, 14:41

Путин в речи перед депутатами упомянул подвиг ополченцев Донбасса и героев СВО

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Подвиг ополченцев Донбасса 2014 года и героев специальной военной операции, вставших на защиту России, отметили сегодня на первом заседании Госдумы IX созыва. Об этом упомянул и президент Владимир Путин в своём выступлении перед депутатами.

Его слова были встречены аплодисментами со стороны депутатов.

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Ранее Life.ru рассказывал, как в Госдуме стоя поприветствовали коллег, участвовавших в специальной военной операции. Напомним, что в девятый созыв были избраны 46 участников и ветеранов СВО. В Креме уже отмечали, что опыт избранных участников СВО будет востребован при подготовке законодательных инициатив.

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Марина Фещенко
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