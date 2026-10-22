Песков: Разговора Путина и Трампа после встречи в Петербурге пока не планируется
Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru
Разговора президента РФ Владимира Путина и хозяина Белого дома Дональда Трампа по итогам переговоров в Санкт-Петербурге пока не планируется. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«В настоящий момент в планах такого нет, но такие контакты могут быстро реализовываться при необходимости или желании одной из сторон», — сказал представитель Кремля. Он напомнил, что лидеры регулярно заверяют друг друга в готовности провести такие контакты при первой необходимости и в любой момент.
Напомним, накануне спецпосланник президента США Стив Уиткофф провёл переговоры с Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге. Стороны обсуждали урегулирование конфликта на Украине. По итогам визита в Северную столицу Уиткофф назвал разговор конструктивным.
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