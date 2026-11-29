Европейские страны отказались от прямого диалога с Россией, хотя рассчитывают присоединиться к переговорам по украинскому урегулированию. Москва намеревалась сначала выяснить позицию ЕС и понять, способны ли они содействовать достижению мира. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал белорусскому телеканалу NEWS.BY.

По словам представителя Кремля, переговорный процесс до сих пор строился в трёхстороннем формате с участием России, США и Украины. Европейские государства хотят подключиться к обсуждению, однако проводить предварительные двусторонние консультации с Москвой отказываются.

Песков пояснил, что российская сторона рассчитывала сначала оценить намерения европейцев и их возможный вклад в урегулирование конфликта. Теперь дальнейшие действия будут зависеть от решения президента Владимира Путина.

«Как пойдёт дальше, трудно сказать. Естественно, решение будет принимать президент Путин», — подчеркнул представитель Кремля.

Отдельно Песков обратил внимание на заявления европейских политиков о возможном размещении военных контингентов на Украине. По его оценке, подобные планы противоречат задаче устранения причин конфликта и ставят под сомнение готовность Европы содействовать мирному процессу.

При этом Москва продолжает контакты с Вашингтоном. Песков также подтвердил готовность России к дальнейшему гуманитарному взаимодействию с украинской стороной, отметив роль Белоруссии в организации соответствующих мероприятий.

Ранее Life.ru писал, что Путин пригласил представителей европейских государств в Москву для обсуждения украинского урегулирования. Российский лидер предложил сначала выяснить позицию Европы, а уже после этого определяться с форматом дальнейших переговоров. Приглашение передали по дипломатическим каналам, однако ясности относительно участия европейской делегации пока нет.