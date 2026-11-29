Песков: Россия продолжает контакты с США по урегулированию на Украине
Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru
Москва продолжает поддерживать контакты с Вашингтоном по вопросу урегулирования украинского конфликта. Это подтвердил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью белорусскому телеканалу News.by.
Ранее представитель Кремля отмечал, что российская сторона рассчитывает на продолжение трёхсторонних переговоров в Абу-Даби. При этом конкретная дата очередной встречи пока не определена.
Напомним, 1 декабря спецпосланник президента США Стив Уиткофф проведёт закрытый брифинг по Украине для американских сенаторов. Заседание состоится в Капитолии. Публичная трансляция мероприятия не предусмотрена, поскольку предполагается обсуждение секретной информации.
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