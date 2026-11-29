Москва продолжает поддерживать контакты с Вашингтоном по вопросу урегулирования украинского конфликта. Это подтвердил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью белорусскому телеканалу News.by.

Ранее представитель Кремля отмечал, что российская сторона рассчитывает на продолжение трёхсторонних переговоров в Абу-Даби. При этом конкретная дата очередной встречи пока не определена.