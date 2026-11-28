Специальный посланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф 1 декабря проведёт закрытый брифинг по Украине для американских сенаторов. Мероприятие состоится в Капитолии, следует из расписания комитета Сената США по международным отношениям.

Начало брифинга запланировано на 14:00 по местному времени (22:00 мск). Встреча пройдёт в помещении № 217 сенатской части центра посетителей Капитолия, где проводят в том числе заседания с обсуждением секретной информации. В настоящее время Уиткофф указан в качестве единственного докладчика.

В расписании комитета мероприятие обозначено как закрытый брифинг по текущей ситуации на Украине с допуском к совершенно секретной информации. Публичная видеотрансляция заседания не предусмотрена.