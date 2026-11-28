Уиткофф впервые проведёт закрытый брифинг по Украине для сенаторов США
Стивен Уиткофф. Обложка © Life.ru
Специальный посланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф 1 декабря проведёт закрытый брифинг по Украине для американских сенаторов. Мероприятие состоится в Капитолии, следует из расписания комитета Сената США по международным отношениям.
Начало брифинга запланировано на 14:00 по местному времени (22:00 мск). Встреча пройдёт в помещении № 217 сенатской части центра посетителей Капитолия, где проводят в том числе заседания с обсуждением секретной информации. В настоящее время Уиткофф указан в качестве единственного докладчика.
В расписании комитета мероприятие обозначено как закрытый брифинг по текущей ситуации на Украине с допуском к совершенно секретной информации. Публичная видеотрансляция заседания не предусмотрена.
Напомним, 25 ноября помощник президента России Юрий Ушаков рассказал, что провёл телефонные переговоры со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером после встречи Владимира Путина и Дональда Трампа в китайском Шэньчжэне. Оба американских переговорщика участвуют в дипломатических усилиях по урегулированию украинского конфликта.