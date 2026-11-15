Россия будет добиваться своих целей силовым путём, если европейские страны не проявят готовности к мирному урегулированию украинского конфликта. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в интервью журналисту ИС «Вести» Павлу Зарубину.

«Конечно, на какой-то стадии с европейцами нужно будет это обсуждать. Другое дело, если они не будут хотеть мира на самом деле, тогда это будет бесполезно. Тогда нам нужно добиваться, в условиях отсутствия договорного потенциала, нам нужно это будет делать силой», — подчеркнул представитель Кремля.

По словам Пескова, Москва считает будущие переговоры с европейскими государствами необходимыми. Однако их результативность будет зависеть от того, насколько сами европейцы заинтересованы в достижении мирных договорённостей.

Пресс-секретарь российского лидера пояснил, что урегулирование конфликта на Украине неразрывно связано с формированием новой архитектуры безопасности на европейском континенте. Эти вопросы, по его оценке, нельзя решать по отдельности, поскольку они являются составными частями одного процесса.

При этом Россия ранее допускала участие европейских представителей в переговорах по украинскому урегулированию. Москва подчёркивала, что для расширения формата необходимо понимать, кто уполномочен представлять европейские страны и насколько они готовы содействовать достижению мира.