Россия готова продолжить взаимодействие с Украиной по гуманитарным вопросам и реализовать новые инициативы по примеру миссии в Алешках. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью News.by.

«Мы готовы на гуманитарном треке продолжать реализацию инициатив с украинцами. По примеру того, как это было в Алешках», — сказал представитель Кремля.

Песков также отметил, что Москва поддерживает контакты с Вашингтоном по вопросам урегулирования украинского конфликта.

Как писал Life.ru, Песков ранее отметил, что европейские страны стремятся присоединиться к переговорам по Украине, но не заинтересованы в устранении причин конфликта. Представитель Кремля обратил внимание на планы европейских государств направить военный контингент на украинскую территорию в случае приближения мирного урегулирования.