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Опубликовано 3 сентября, 07:13

Песков: Россия не станет первой понижать уровень отношений с Германией

Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

Москва не собирается быть инициатором понижения уровня дипломатических отношений с Берлином. Об этом сообщил ИС «Вести» пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, немецкая сторона тоже пока не поднимает этот вопрос.

«По крайней мере, они не ведут об этом речь, я не думаю, что мы будем инициаторами. Но, с другой стороны, очевидно, что они сейчас способны на любые абсурдные шаги», — сказал представитель Кремля.

ФРГ идёт по пути дальнейшей эскалации отношений с Россией, заявил Песков
ФРГ идёт по пути дальнейшей эскалации отношений с Россией, заявил Песков

Ранее сообщалось, что сотрудники генерального консульства России в Бонне, а также Русского дома в Берлине вместе с членами семей должны покинуть Германию. Причиной стали решения властей ФРГ после инцидента с беспилотником в аэропорту Лейпциг/Галле. В российском посольстве заявили, что Берлин возложил на Москву вину за якобы готовившуюся диверсию, не представив доказательств. Там назвали это очередным шагом к ухудшению двусторонних отношений.

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Вероника Бакумченко
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