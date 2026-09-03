Песков: Россия не станет первой понижать уровень отношений с Германией

Москва не собирается быть инициатором понижения уровня дипломатических отношений с Берлином. Об этом сообщил ИС «Вести» пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, немецкая сторона тоже пока не поднимает этот вопрос.

«По крайней мере, они не ведут об этом речь, я не думаю, что мы будем инициаторами. Но, с другой стороны, очевидно, что они сейчас способны на любые абсурдные шаги», — сказал представитель Кремля.

Ранее сообщалось, что сотрудники генерального консульства России в Бонне, а также Русского дома в Берлине вместе с членами семей должны покинуть Германию. Причиной стали решения властей ФРГ после инцидента с беспилотником в аэропорту Лейпциг/Галле. В российском посольстве заявили, что Берлин возложил на Москву вину за якобы готовившуюся диверсию, не представив доказательств. Там назвали это очередным шагом к ухудшению двусторонних отношений.